Лу Мэй: Китай готов делиться с Азербайджаном научно-техническими достижениями

Китай готов делиться своими достижениями в области научно-технических инноваций с мировым сообществом, включая Азербайджан, особенно в таких направлениях, как цифровая инфраструктура, искусственный интеллект и передовые технологии.

Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй в Азербайджанском университете языков.

Дипломат отметила, что помимо технологического взаимодействия, особое значение имеет развитие сотрудничества в сфере транспорта и взаимосвязанности.

"Мы, со своей стороны, готовы вместе с Азербайджаном продвигать партнерство в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и вывести его на новый этап высококачественного развития", - подчеркнула Лу Мэй.

Она напомнила, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших эту инициативу, подчеркнув ключевую роль Баку в развитии транспортных и логистических маршрутов между Востоком и Западом.

"Развитие инфраструктурных связей является основой инициативы "Один пояс - один путь", и мы продолжим совместную работу с партнерами над укреплением связей на базе China–Europe Railway Express, а также над открытием новых логистических маршрутов через евразийские континенты и Транскаспийский международный транспортный коридор. Все это направлено на создание многомерной сети взаимодействия в нашем регионе", - отметила дипломат.

По ее словам, всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном имеет светлое и перспективное будущее. "Китай готов сотрудничать с Азербайджаном для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами наших государств", - заключила Лу Мэй.