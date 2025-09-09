ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Лу Мэй: Азербайджано-китайское сотрудничество достигло исторического пика

    Инфраструктура
    • 09 сентября, 2025
    • 13:24
    Лу Мэй: Азербайджано-китайское сотрудничество достигло исторического пика

    Азербайджан всегда играл важную роль в экономических отношениях Китая.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на мероприятии, посвященном 5-й годовщине запуска маршрута поездов Китай (Чжэцзян) –по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а также встрече 237-го поезда Иу (Китай) – Баку (Азербайджан). 

    По ее словам, железнодорожный экспресс-маршрут Китай-Европа является передовым проектом и символическим брендом инициативы "Один пояс, один путь".

    Посол отметила, что в последние годы Азербайджан в полной мере использовал свои географические преимущества для содействия развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута:

    "Президент Азербайджана Ильхам Алиев дважды посетил Китай в этом году. В апреле отношения между двумя странами достигли исторического пика, поднявшись до уровня всестороннего стратегического сотрудничества. Азербайджан всегда играл важную роль в экономических отношениях Китая. В январе-июне текущего года из Китая в Азербайджан отправлено 225 грузовых поездов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря совместным усилиям двух стран железнодорожный экспресс-маршрут Китай-Европа продолжит развиваться".

