Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"
- 09 sentyabr, 2025
- 12:48
Azərbaycan hər zaman Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm ölkə olub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutunun 5 illiyi və Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən 237-ci qatarın (Yivu-Bakı) qarşılanma mərasimi çərçivəsində keçirilən tədbirdə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Çin-Avropa Dəmiryolu Ekspresi "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünün qabaqcıl layihəsi və simvolik brenddir. Çin xarici dünyaya yüksək səviyyəli açılışının genişlənməsini effektiv şəkildə təşviq edir, marşrut boyunca ölkələrin rifahını yüksəldir. Sabitlik və tədarük zəncirinin firavanlığını təmin edir".
Səfir qeyd edib ki, Azərbaycan son illərdə Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafına təkan vermək üçün coğrafi üstünlüklərindən tam istifadə edir:
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il iki dəfə Çinə səfər edib. Aprel ayında iki ölkə arasında münasibətlər hərtərəfli strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qədər yüksəldərək tarixi zirvəyə çatıb. Azərbaycan hər zaman Çinin iqtisadi əlaqələrində praktiki əməkdaşlığın mühüm hissəsi olub. Bu ilin yanvar-iyun aylarında Çindən Azərbaycana 225 yük qatarı göndərilib və bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə iki dəfə çoxdur. İki ölkənin birgə səyləri ilə Çin-Avropa Dəmiryolu Ekspresi daha yüksək keyfiyyətli, daha yaxşı səmərəlilik və daha çox təhlükəsizliyə doğru inkişaf edəcək".