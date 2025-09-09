İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    • 09 sentyabr, 2025
    • 12:48
    Lu Mey: Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb

    Azərbaycan hər zaman Çinin iqtisadi əlaqələrində mühüm ölkə olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey Avropa Dəmiryol Ekspres marşrutunun 5 illiyi və Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutundan keçən 237-ci qatarın (Yivu-Bakı) qarşılanma mərasimi çərçivəsində keçirilən tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Çin-Avropa Dəmiryolu Ekspresi "Bir kəmər, bir yol" təşəbbüsünün qabaqcıl layihəsi və simvolik brenddir. Çin xarici dünyaya yüksək səviyyəli açılışının genişlənməsini effektiv şəkildə təşviq edir, marşrut boyunca ölkələrin rifahını yüksəldir. Sabitlik və tədarük zəncirinin firavanlığını təmin edir".

    Səfir qeyd edib ki, Azərbaycan son illərdə Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun inkişafına təkan vermək üçün coğrafi üstünlüklərindən tam istifadə edir:

    "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu il iki dəfə Çinə səfər edib. Aprel ayında iki ölkə arasında münasibətlər hərtərəfli strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qədər yüksəldərək tarixi zirvəyə çatıb. Azərbaycan hər zaman Çinin iqtisadi əlaqələrində praktiki əməkdaşlığın mühüm hissəsi olub. Bu ilin yanvar-iyun aylarında Çindən Azərbaycana 225 yük qatarı göndərilib və bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə iki dəfə çoxdur. İki ölkənin birgə səyləri ilə Çin-Avropa Dəmiryolu Ekspresi daha yüksək keyfiyyətli, daha yaxşı səmərəlilik və daha çox təhlükəsizliyə doğru inkişaf edəcək".

    Azərbaycan Çin Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Lu Mey

    Son xəbərlər

    12:48

    Lu Mey: "Azərbaycan–Çin əməkdaşlığı tarixi zirvəyə çatıb"

    İnfrastruktur
    12:44

    10 marşrut üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyən edilib

    İnfrastruktur
    12:34

    Bakı–Sumqayıt yolunda avtoqəza olub, tıxac yaranıb

    Hadisə
    12:34

    Ermənistan Mərkəzi Bankının sədri: Azərbaycanla sülh sazişi ölkəmizə investisiyaları artıracaq

    Region
    12:31

    İrəvanda atışma olub, ölən var

    Region
    12:30

    Deputat: Vaşinqtonda imzalanan sənədlər Azərbaycan-ABŞ əlaqələri üçün böyük perspektivlər açır

    Daxili siyasət
    12:28

    Dünya Qadın Seriyası: Azərbaycan yığmasının final mərhələsində keçirəcəyi oyunların təqvimi açıqlanıb

    Komanda
    12:26

    Azərbaycanın cüdo yığması Braziliyada beynəlxalq təlim-məşq düşərgəsinə qatılıb

    Fərdi
    12:25

    Konqoda üsyançılar 50-dən çox mülki şəxsi öldürüblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti