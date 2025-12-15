Premyer Liqanın XV turunda "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçəyə razılaşıb
Futbol
- 15 dekabr, 2025
- 15:55
Misli Premyer Liqasının XV turunda "İmişli" "Karvan-Yevlax"la heç-heçəyə razılaşıb.
"Report"un məlumatına görə, Quba Olimpiya İdman Kompleksinin stadionunda baş tutan qarşılaşmada tərəflər hərəyə 1 dəfə fərqləniblər.
İmişli kollektivindən 29-cu dəqiqədə Dioqo Almeyda hesabı açıb. 10 dəqiqə sonra "status-kvo"nu bərpa edən Vadim Abdullayev yekun nəticəni müəyyənləşdirib.
16 xalı olan "İmişli" turnir cədvəlində səkkizinci, 6 xala malik "Karvan-Yevlax" sonuncu - 12-cidir.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "Şamaxı" "Zirə"ni (2:1), "Sabah" "Turan Tovuz"u (3:1), "Kəpəz" "Qəbələ"ni (1:0), "Qarabağ" isə "Araz-Naxçıvan"ı (5:1) məğlub edib.
