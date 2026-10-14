Лаос предложил связать азербайджанские порты с рынком Юго-Восточной Азии

Объединение азербайджанских портов с рынками Юго-Восточной Азии посредством региональной транспортной инфраструктуры и железнодорожной магистрали Лаос-Китай способно создать новые перспективы для расширения торговых связей, совершенствования логистических цепочек и углубления экономического взаимодействия между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай (Manothong Vongsay) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

По его словам, Лаос трансформируется из страны без выхода к морю в региональный связующий хаб, который объединяет рынки региона и упрощает перемещение товаров и людей.

"Данное видение согласуется с концепцией региональной связности, в том числе с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Железнодорожная магистраль Лаос-Китай представляет собой значительное достижение в реализации этой концепции. Она выполняет ключевую роль в перевозке пассажиров и грузов между двумя странами, параллельно усиливая транспортные связи с соседними государствами и региональными рынками.

Правительство также утвердило реализацию проекта Лаосско-Вьетнамской железной дороги, которая свяжет столицу Вьентьян с морским портом Вунгэанг на территории Вьетнама. Скоростная автомагистраль Вьентьян-Ханой выступает еще одним значимым проектом в сфере развития связности, призванным дополнительно укрепить отношения между двумя государствами через морской порт Вунгэанг. Связывая азербайджанские порты Баку с рынком Юго-Восточной Азии посредством региональной транспортной сети и железнодорожной магистрали Лаос-Китай, мы способны открыть новые перспективы для расширения торговли, совершенствования логистики и углубления экономического сотрудничества", - подчеркнул замминистра.