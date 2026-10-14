Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    Лаос предложил связать азербайджанские порты с рынком Юго-Восточной Азии

    Инфраструктура
    • 14 октября, 2026
    • 10:24
    Лаос предложил связать азербайджанские порты с рынком Юго-Восточной Азии

    Объединение азербайджанских портов с рынками Юго-Восточной Азии посредством региональной транспортной инфраструктуры и железнодорожной магистрали Лаос-Китай способно создать новые перспективы для расширения торговых связей, совершенствования логистических цепочек и углубления экономического взаимодействия между двумя странами.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манотонг Вонгсай (Manothong Vongsay) на Азербайджано-лаосском бизнес-форуме.

    По его словам, Лаос трансформируется из страны без выхода к морю в региональный связующий хаб, который объединяет рынки региона и упрощает перемещение товаров и людей.

    "Данное видение согласуется с концепцией региональной связности, в том числе с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Железнодорожная магистраль Лаос-Китай представляет собой значительное достижение в реализации этой концепции. Она выполняет ключевую роль в перевозке пассажиров и грузов между двумя странами, параллельно усиливая транспортные связи с соседними государствами и региональными рынками.

    Правительство также утвердило реализацию проекта Лаосско-Вьетнамской железной дороги, которая свяжет столицу Вьентьян с морским портом Вунгэанг на территории Вьетнама. Скоростная автомагистраль Вьентьян-Ханой выступает еще одним значимым проектом в сфере развития связности, призванным дополнительно укрепить отношения между двумя государствами через морской порт Вунгэанг. Связывая азербайджанские порты Баку с рынком Юго-Восточной Азии посредством региональной транспортной сети и железнодорожной магистрали Лаос-Китай, мы способны открыть новые перспективы для расширения торговли, совершенствования логистики и углубления экономического сотрудничества", - подчеркнул замминистра.

    Манотонг Вонгсай Железная дорога Лаос-Китай Бакинский порт Азербайджано-лаосский бизнес-форум Юго-Восточная Азия
    Laos Azərbaycan limanlarını Cənub-Şərqi Asiya bazarları ilə əlaqələndirməyi təklif edib
    Laos proposes connecting Azerbaijani ports to Southeast Asian markets
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    17:27
    Франкен: Военные Бельгии нарушали инструкции по безопасности через спорт-приложение
    Другие страны
    17:24
    Фото
    В Баку согласовали проекты документов VII саммита СВМДА
    Внешняя политика
    17:22
    Предприятие на балансе Госслужбы по вопросам имущества объявило о ликвидации
    Бизнес
    17:22
    Фото
    Президент Казахстана прибыл с визитом в Азербайджан
    Внешняя политика
    17:18
    Замминистра: Нам необходимо связать Лаос со Средним коридором
    Инфраструктура
    17:14
    Фото
    Видео
    Спецназ Азербайджана и Кыргызстана обсудили перспективы сотрудничества
    Армия
    17:13
    В Екатеринбурге суд ликвидировал организацию "Азербайджан-Урал"
    Другие страны
    17:13
    В ереванском аэропорту украли $30 тыс., переданных на хранение
    В регионе
    17:09
    Азербайджан и Кувейт расширят сотрудничество в сфере продовольственной безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей