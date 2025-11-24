Кянан Керимзаде: Зарплата 40% преподавателей иностранных языков повышена на 35%

В Азербайджане за последние два года зарплата 40% преподавателей иностранных языков получили повышение зарплаты на 35%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде на презентации проекта BP и партнеров "Новый цифровой ресурс для изучения английского языка для школьников".

По его словам, за последние два года в общей сложности 10 400 преподавателей иностранных языков в Азербайджане успешно прошли сертификацию: "86% этих преподавателей продемонстрировали высокие результаты на экзаменах. Примерно 40% преподавателей получили повышение зарплаты на 35%. Кроме того, зарплата 45% преподавателей была увеличена на 10%".

Керимзаде добавил, что в настоящее время в Азербайджане более 22 тысяч студентов обучаются по специальностям с преподаванием на английском языке: "Тот факт, что в этом году прием на англоязычные специальности достиг 10 тысяч, свидетельствует о том, что в ближайшие четыре года от 15 до 20% всех выпускников вузов будут обладателями дипломов об окончании англоязычных программ.