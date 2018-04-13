Кумсишвили: Инициатива "Один пояс - один путь" даст очень хорошие плоды

Тбилиси. 13 апреля. REPORT.AZ/ "Инициатива "Один пояс – один путь", который сегодня находится в центре внимания многих стран, имеет для нас большое значение. Я думаю, что этот проект принесет большие плоды для всех стран-участников и других заинтересованных сторон".

Об этом грузинскому бюро Report заявил, первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Министр сказал, что сегодня в Южно-кавказском регионе реализуется ряд важных проектов. Развитые и другие ведущие страны мира верят в будущее этих проектов. Эти государства видят значимость инициативы "Один пояс – один путь". Они тоже верят, что эта инициатива внесет вклад в региональное сотрудничество, инфраструктуру и развитие транспортных связей между странами.

"Инициатива "Один пояс – один путь" создаст возможности для создания новых рабочих мест, бизнеса и социального благосостояния всех участников. Эта инициатива, требующая больших инвестиций, усовершенствует законодательство и облегчит таможенные процедуры”, - подчеркнул Кумсишвили.