КТЖ: С начала 2024 года по Среднему коридору отправлен 300-й контейнерный поезд

Из казахстанско-китайского терминала в г.Сиань (КНР) по Транскаспийскому международному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) c начала текущего года отправлен 300-й контейнерный поезд.

Из казахстанско-китайского терминала в г.Сиань (КНР) по Транскаспийскому международному маршруту (ТМТМ, Средний коридор) c начала текущего года отправлен 300-й контейнерный поезд.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанскую национальную компанию “Казакстан темір жолы” (КТЖ), отправка была организована в сотрудничестве с ADY Express (Азербайджан) и Xi'anFree Trade Port (Китай).

“Юбилейный поезд, следующий в Азербайджан через Казахстан, подчеркивает высокую заинтересованность грузоотправителей в ТМТМ и его стратегическую значимость как одного из ключевых транспортных коридоров, обеспечивающих быструю и эффективную связь между Китаем и Европой”, - отмечает компания.

По данным КТЖ, в прошлом году транзитом по ТМТМ перевезено 11 контейнерных поездов, а с начала этого года - уже 300.

«Этот результат значительно превосходит показатели всех предыдущих лет, подтверждая стремительный рост эффективности ТМТМ”, - говорится в информации.

Отмечается, что терминал в Сиане является важным логистическим узлом, который придал новый импульс развитию ТМТМ.

“Консолидация грузов здесь из различных провинций Китая позволила оптимизировать логистические процессы и дала высокие показатели перевозок. Это стало возможным благодаря сплоченной работе КТЖ с железнодорожными и портовыми администрациями Китая, Азербайджана и другими участниками ТМТМ”, - отмечает компания.

По данным КТЖ, на текущий момент объем перевозок из Китая по ТМТМ превысил 27 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что в 25 раз больше аналогичного периода прошлого года.