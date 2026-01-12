Крановое судно "Ширван" прошло капитальный ремонт

Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 12 января, 2026
    • 11:05
    Крановое судно "Ширван", эксплуатируемое Азербайджанским каспийским морским пароходством (ASCO), прошло капитальный ремонт.

    Об этом Report сообщили в ASCO.

    В рамках работ, выполненных на Судоремонтном заводе "Бибиэйбат", были отремонтированы шпилевое устройство, масло- и водоохладители, арматура воздушных баллонов, насосы различного назначения, сепараторы, компрессоры, вспомогательные генераторы, электродвигатели и трубопроводные системы. Одновременно проведены необходимые проверки и ремонт систем автоматики, навигационного оборудования и электрической части.

    Ремонтные работы также выполнены в жилых помещениях экипажа, санитарных узлах и столовых. Отремонтированы водонепроницаемые двери, иллюминаторы и вентиляционные крышки.

    Крановая стрела грузоподъемностью 100 тонн и все поворотные круги были демонтированы, после проведения капитального ремонта вновь установлены на место, все канаты крана заменены.

    Ремонт главных и вспомогательных двигателей выполнили специалисты плавучей мастерской, действующей в составе Каспийского морского нефтяного флота.

    С целью проверки технического состояния подводной части судно было поднято на верфь. Выполнен ремонт гребного и рулевого комплексов, донно-бортовой арматуры и защитных анодов. Поврежденные металлические листы и усилительные элементы корпуса в подводной и надводной частях судна были заменены. После завершения очистки и окраски на обоих бортах обновлены защитные отбойники.

    По завершении работ крановая установка судна успешно прошла испытания. Для проверки работы механического и электрического оборудования в движении судно вышло на ходовые испытания. После их успешного завершения судно было представлено в Регистр для классификации.

    Отмети, что длина кранового судна "Ширван" составляет 98,5 метра, ширина - 17 метров. Судно оснащено двумя главными двигателями мощностью по 2 400 лошадиных сил каждый.

    Лента новостей