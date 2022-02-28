Корабли ASCO в Черном и Азовском морях перемещены на безопасные территории

В связи с событиями на Украине ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) приняло решение об обеспечении безопасности судов и членов их экипажей, эксплуатируемых в Черном и Азовском морях.

В связи с событиями в Украине ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство” (ASCO) приняло решение об обеспечении безопасности судов и членов их экипажей, эксплуатируемых в Черном и Азовском морях.

Об этом в ответ на запрос Report заявил руководитель пресс-службы ASCO Мехман Мехтиев.

"Согласно решению, были расторгнуты несколько договоров о грузоперевозках в этом направлении. В настоящее время корабли ASCO находятся на более безопасных территориях. Кроме того, сухогрузное судно “Гусейн Джавид”, стоящее на рейде в Черноморском порту для разгрузки, в целях безопасности доставлено к берегам Румынии. В целом, мы следим за ходом событий, принимаем возможные меры в целях безопасности судов и членов их экипажей, и в дальнейшем будут продолжены необходимые меры", - сказал он.