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Коммунальные структуры Баку продезинфицировали улицы и проспекты

Коммунальные структуры Баку продезинфицировали улицы и проспекты В течение дня дезинфекционные работы будут проведены на центральных улицах, а также на улицах поселков и жилых массивов столицы
Инфраструктура
24 апреля 2021 г. 10:31
Коммунальные структуры Баку продезинфицировали улицы и проспекты

Согласно поручениям и указаниям главы государства в рамках мер по борьбе с пандемией COVİD-19 Исполнительная власть города Баку продолжает расширять масштабы противоэпидемической деятельности.

Как сообщает Report, с учетом ситуации с коронавирусом (COVİD-19) в столице, 24 апреля структурами ИВ города Баку на основных улицах, проспектах и дорогах, а также в поселках столицы были осуществлены в этом году четвертые, а с начала пандемии - 22-е по счету дополнительные усиленные дезинфекционные работы с привлечением 40 единиц специальной техники и более 2 тыс. сотрудников коммунальных служб.

В течение дня дезинфекционные работы будут проведены на центральных улицах, а также на улицах поселков и жилых массивов столицы.

Жители Баку заранее были оповещены СМИ об определенной токсичности веществ, используемых в данных целях.

В то же время, сотрудники Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Баку в соответствии со специальным графиком продолжают осуществлять медико-профилактические и дезинфекционные меры в жилых зданиях, лифтах, дворах и жилых массивах, находящихся на балансе структуры, спортивно-развлекательных сооружениях и на территории возле контейнеров для бытовых отходов.

Напомним, что основная цель масштабной дезинфекции - защитить наших граждан от последствий пандемии.

Граждан просят строго соблюдать правила карантина для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda gücləndirilmiş dezinfeksiya işləri aparılır

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