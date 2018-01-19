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    Количество азербайджанцев, купивших жилье в Турции, резко возросло

    Граждане Азербайджана находятся на 6-ом месте в списке иностранных граждан, купивших жилье в Турции

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана приобрели в 2017 году в Турции 942 квартиры. Это на 332 единицы или 54,4% больше аналогичного периода прошлого года.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Управление статистики Турции.

    В основном азербайджанцы приобрели жилье в октябре 2017 года (278 квартир). В другие месяцы данный показатель менялся в пределах 45-91.

    Граждане Азербайджана находятся на 6-ом месте в списке иностранных граждан, купивших жилье в Турции.

    Первое место по-прежнему занимают граждане Ирака (3 805), на втором месте граждане Саудовской Аравии (3 345), третьем - Кувейта (1 691), четвертом - России (1 331), пятом - Афганистана (1 078).

    Отметим, что в 2016 году в данном списке Азербайджан был на IX месте после Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, России, Афганистана, Англии, Германии и Ирана. 

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