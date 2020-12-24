Китайские компании смогут воспользоваться потенциалом освобожденных территорий

Чтобы построить и восстановить Карабах и обеспечить долгосрочное процветание региона, Азербайджану потребуются близкие партнеры для объединения строительных и инвестиционных ресурсов. Китайские инвесторы и строительные компании будут приглашены воспользов

Чтобы построить и восстановить Карабах и обеспечить долгосрочное процветание региона, Азербайджану потребуются близкие партнеры для объединения строительных и инвестиционных ресурсов. Китайские инвесторы и строительные компании будут приглашены воспользоваться неиспользованным потенциалом освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы.

“К счастью, между Азербайджаном и Китаем уже существуют дружеские, многомерные и плодотворные отношения. В настоящее время оба народа могут немедленно воспользоваться мирными дивидендами, которые приносит окончание нагорно-карабахского конфликта”, - сказал он.

Посол отметил, что уже сейчас Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая в Кавказском регионе: "В прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил около 2,2 миллиарда долларов США. Бизнес и инвестиции продолжают расти из года в год, а китайские инвестиции стимулируют экономику региона. К примеру, возглавляемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций активно участвовал в проекте Трансанатолийского газопровода, по которому природный газ доставляется из Баку в Турцию, и проходит в основном параллельно маршруту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы принести пользу обеим странам. После конфликта в Нагорном Карабахе, возможности, которые принесет мир, очевидны, и они принесут пользу не только двум народам, но и миру".