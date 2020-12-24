О нас
Report Georgia
Аудио новости

Китайские компании смогут воспользоваться потенциалом освобожденных территорий

Китайские компании смогут воспользоваться потенциалом освобожденных территорий Чтобы построить и восстановить Карабах и обеспечить долгосрочное процветание региона, Азербайджану потребуются близкие партнеры для объединения строительных и инвестиционных ресурсов. Китайские инвесторы и строительные компании будут приглашены воспользов
Инфраструктура
24 декабря 2020 г. 16:57
Китайские компании смогут воспользоваться потенциалом освобожденных территорий

Чтобы построить и восстановить Карабах и обеспечить долгосрочное процветание региона, Азербайджану потребуются близкие партнеры для объединения строительных и инвестиционных ресурсов. Китайские инвесторы и строительные компании будут приглашены воспользоваться неиспользованным потенциалом освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы.

“К счастью, между Азербайджаном и Китаем уже существуют дружеские, многомерные и плодотворные отношения. В настоящее время оба народа могут немедленно воспользоваться мирными дивидендами, которые приносит окончание нагорно-карабахского конфликта”, - сказал он.

Посол отметил, что уже сейчас Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая в Кавказском регионе: "В прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил около 2,2 миллиарда долларов США. Бизнес и инвестиции продолжают расти из года в год, а китайские инвестиции стимулируют экономику региона. К примеру, возглавляемый Китаем Азиатский банк инфраструктурных инвестиций активно участвовал в проекте Трансанатолийского газопровода, по которому природный газ доставляется из Баку в Турцию, и проходит в основном параллельно маршруту железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Мы должны удвоить наши усилия, чтобы принести пользу обеим странам. После конфликта в Нагорном Карабахе, возможности, которые принесет мир, очевидны, и они принесут пользу не только двум народам, но и миру".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to invite Chinese companies to benefit from potential of liberated areas
Версия на азербайджанском языке Çin şirkətləri azad edilmiş ərazilərin potensialından faydalanmağa dəvət ediləcək

Новости партнеров

Самое читаемое

Названо время переселения жителей в Шушу
ФотоНазвано время переселения жителей в Шушу
21 декабря 2020 г. 16:03
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
Ильхам Алиев: Это была не армия Пашиняна, мы разгромили армию Кочаряна и Саргсяна
18 декабря 2020 г. 13:50
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
В Баку мать с двумя детьми выбросилась из окна
21 декабря 2020 г. 01:23
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
Азербайджан 2.0. Что ждет Азербайджан и Армению через 25 лет?
18 декабря 2020 г. 11:44
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
Армянская угроза югу России и закономерный нейтралитет…
22 декабря 2020 г. 16:22
Умер племянник Эрдогана
Умер племянник Эрдогана
20 декабря 2020 г. 23:15
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
В Азербайджане пенсия по возрасту вырастет до 370 манатов
23 декабря 2020 г. 13:19
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
Карта размещения российских миротворцев в Карабахе изменилась
18 декабря 2020 г. 00:18
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
Дорогу Горис-Кафан будут охранять также и азербайджанские пограничники
20 декабря 2020 г. 01:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi