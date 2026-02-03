Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Китай запустил ж/д маршрут грузоперевозок Наньчан-Баку через ТМТМ

    Инфраструктура
    • 03 февраля, 2026
    • 16:06
    Китай запустил новый маршрут грузоперевозок, соединяющий город Наньчан (административный центр восточно-китайской провинции Цзянси) с Баку (Азербайджан) через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Первый поезд по данному маршруту отправился в понедельник из международного сухопутного порта Наньчана для доставки изделий из мрамора, хлопчатобумажной ткани, обоев и других товаров в бакинский порт (Бакинский международный морской порт - ред.). Он пересечет госграницу через КПП Хоргос и будет следовать по территории Казахстана до того как переправится через Каспийское море.

    В Центре ж/д логистических услуг города Наньчан сообщили, что новый маршрут грузоперевозок с использованием ТМТМ позволит сократить время транспортировки с прежних 50 дней до 18 суток, избегая необходимости обходить Суэцкий канал и акваторию Красного моря, а также свести к минимуму возможность порчи грузов и затраты на многократную перевалку, связанные с морскими перевозками на большие расстояния, и снизить экспортерам логистические затраты в среднем на 15-20%

    Согласно намеченному графику, после доставки товаров по новому маршруту в Баку, который функционирует как ключевой узел международных мультимодальных грузоперевозок по ТМТМ, они могут дальше перевозиться в Турцию и ряд других стран и регионов мира.

