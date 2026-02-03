İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Çin TBNM üzrə Nançan-Bakı dəmir yolu yükdaşıma marşrutunu işə salıb

    İnfrastruktur
    • 03 fevral, 2026
    • 17:02
    Çin TBNM üzrə Nançan-Bakı dəmir yolu yükdaşıma marşrutunu işə salıb

    Çin Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) üzrə Nançan şəhərini (Şərqi Çin Tszyansi əyalətinin inzibati mərkəzi) Azərbaycanın paytaxtı Bakı ilə birləşdirən yeni yükdaşıma marşrutunu işə salıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Bu marşrut üzrə ilk qatar fevralın 2-si mərmər məmulatları, pambıq parça, divar kağızı və digər malların Nançan beynəlxalq "quru limanı"ndan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına çatdırılması üçün yola düşüb. Qatar, Xorqos nəzarət-buraxılış məntəqəsi vasitəsilə dövlət sərhədini keçəcək və Xəzər dənizini keçənə qədər Qazaxıstan ərazisi ilə hərəkət edəcək.

    Nançan şəhərinin Dəmir Yolu Logistika Xidmətləri Mərkəzinin yaydığı məlumatda bildirilib ki, TBNM vasitəsilə yükdaşıma müddəti 50 gündən 18 günə qədər azalacaq. Üstəlik, bununla Süveyş kanalı və Qırmızı dəniz akvatoriyasını keçmək zərurəti olmayacaq. Bundan başqa, TBNM ilə yükdaşıma uzunməsafəli dəniz daşımaları ilə bağlı yüklərin zədələnməsi riskini və dəfələrlə yüklərin boşaldılması nəticəsində yaranan xərcləri minimuma endirəcək və ixracatçıların logistika xərclərini orta hesabla 15-20 % azaldacaq.

    Nəzərdə tutulan qrafikə əsasən, TBNM üzrə beynəlxalq multimodal yükdaşımalarının əsas qovşağı kimi fəaliyyət göstərən Bakıya məhsullar yeni marşrutla çatdırıldıqdan sonra Türkiyəyə və dünyanın bir sıra digər ölkələrinə və regionlarına daşına bilər.

    Çin TBNM Nançan Azərbaycan
    Китай запустил ж/д маршрут грузоперевозок Наньчан-Баку через ТМТМ
    China launches Nanchang-Baku freight rail route via TITR

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Naxçıvan Dövlət Universitetində Xalq artisti, dirijor Ağaverdi Paşayevin 75 illik yubileyi qeyd olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    17:56

    Sumqayıtda cüdo üzrə "İstedadların seçimi" turnirinin I turu keçiriləcək

    Fərdi
    17:55
    Foto

    Goranboyda Gənclər Gününə həsr edilmiş festival keçirilir

    Daxili siyasət
    17:51
    Foto

    Azərbaycanla İtaliya mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Mədəniyyət siyasəti
    17:50

    "İmişli" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    17:48

    "Fitch" Azərbaycan banklarını qiymətləndirib: Kapital buferlərinin azalması fonunda güclü göstəricilər

    Maliyyə
    17:43

    Azərbaycan çempionatının ilk günündə 5 çəki dərəcəsində finalçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    17:43

    Prezident: Ukrayna üçün ən mühüm təhlükəsizlik zəmanəti Aİ-ə üzv olmaqdır

    Digər ölkələr
    17:38
    Rəy

    Azərbaycan-BƏƏ strateji tərəfdaşlığı - Yeni dövrün başlanğıcı – ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti