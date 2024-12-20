Китай намерен улучшить возможности для транзитных перевозок через Азербайджан в 2025 году

Китай в 2025 году предоставит Азербайджану больше благоприятных возможностей для транзитных перевозок, что стимулирует расширение поставок из близлежащих регионов в Китай через территорию страны.

Китай в 2025 году предоставит Азербайджану больше благоприятных возможностей для транзитных перевозок, что стимулирует расширение поставок из близлежащих регионов в Китай через территорию страны.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам года.

По его словам, опираясь на свои географические преимущества, огромный транзитный потенциал и хорошую инфраструктуру, Азербайджан играет все более важную роль в углублении региональной взаимосвязанности благодаря Транскаспийскому международному транспортному маршруту, а его положение в качестве важного транспортного узла в Евразии еще более укрепляется.

"Согласно данным статистики, за первые 10 месяцев текущего года объем грузоперевозок по вышеуказанному маршруту увеличился на 68% в годовом исчислении, до 3,8 млн тонн. Ожидается, что годовой показатель достигнет рекордного уровня", - сказал он.

Дин Тао отметил, что Китай придает большое значение роли Транскаспийского международного транспортного маршрута в содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок.