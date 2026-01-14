Казахстан привлек $300 млн на развитие Среднего коридора

Международная финансовая корпорация (IFC), Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (MIGA), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Standard Chartered выделили 300 млн долларов США (в эквиваленте, номинированном в швейцарских франках) национальному железнодорожному оператору Казахстана для развития Среднего коридора.

Как сообщает Report, об этом в социальных сетях написал управляющий директор IFC Махтар Диоп.

М. Диоп отметил, что средства выделяются для строительства 130-километровой электрифицированной железнодорожной обходной линии вокруг Алматы.

"Проект позволит перенаправить грузовые перевозки в обход крупнейшего города страны и устранить давний инфраструктурный "узкий участок", увеличить пропускную способность и надежность железнодорожных перевозок на Среднем коридоре, соединяющем Восточную Азию и Европу. Реализация проекта снизит загруженность вокруг Алматы более чем на 40% и сократит сроки доставки грузов до 24 часов", - написал управляющий директор.

Финансирование включает инвестиции IFC в размере до 50 млн долларов, кредит АБИИ до 150 млн долларов и кредит Standard Chartered с гарантией от MIGA до 100 млн долларов.

"Железнодорожный обход Алматы станет ключевым обновлением нашей сети, открывая дополнительные мощности и снижая загруженность вокруг города. Он позволит КТЖ более эффективно обрабатывать растущие объемы дальнемагистральных грузов, повысит устойчивость региональной логистики и усилит конкурентоспособность Среднего коридора как надежного моста между Азией и Европой", - отметил финансовый директор КТЖ Даир Кушеров.

Отмечается, что проект задает модель для будущих железнодорожных проектов в стране, включая строгую финансовую и операционную экспертизу, высокие экологические и социальные стандарты, а также использование гарантий для мобилизации частного капитала.

Напомним, что в 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост грузоперевозок по этому маршруту до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через страны-участницы маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.

Отметим, что целевой прогноз на 2030 год по грузоперевозкам через Транскаспийский международный транспортный маршрут составляет 11,4 млн тонн.