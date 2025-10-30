Казахстан предлагает создать единый общетюркский бренд

Казахстан выступил с инициативой о создании единого общетюркского бренда.

Как сообщает Report, об этом заявила первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова на Евразийском форуме по франчайзингу в Баку.

По ее словам, имеется большой потенциал для развития франчайзингового партнерства под единым брендом тюркских государств:

"Как известно, в июне прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании единой общетюркской патентной организации. Эта инициатива была поддержана братскими государствами. В настоящее время решаются организационные вопросы по согласованию концепций соответствующих документов".

Бижанова отметила, что после создания организации подготовка к регистрации единого общетюркского бренда была бы символичной: "Это стало бы мощной движущей силой для продвижения экономического и культурного потенциала тюркских стран на международной арене и позволило бы нам выйти на рынки Китая, Европы, Индии и Африки".

Она также подчеркнула важность обеспечения устойчивых торгово-логистических связей: "В этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут, являющийся сегодня главной артерией евразийской торговли, имеет большой потенциал. За последние 5 лет нам удалось значительно увеличить грузооборот по этому маршруту – в 6 раз. По итогам прошлого года объем грузооборота по этому маршруту составил 4,5 млн тонн. В этом году объем продолжает расти. Мы планируем довести его до 5 млн тонн к концу года".