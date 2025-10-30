İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Qazaxıstan ümumtürk vahid brendini hazırlamağı təklif edib

    İnfrastruktur
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:49
    Qazaxıstan ümumtürk vahid brendini hazırlamağı təklif edib

    Qazaxıstan ümumtürk vahid brendini hazırlamağı təklif edir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstanın ticarət və inteqrasiya nazirinin müavini Ayjan Bijanova Bakıda keçirilən Avrasiya Françayzinq Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, türk dövlətlərinin vahid brendi altında françayzinq tərəfdaşlıqlarının inkişafında böyük potensial var: "Bildiyiniz kimi, ötən ilin iyununda Qazaxıstan dövlət başçısı Kasım-Jomart Tokayev ümumtürk patent təşkilatının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürüb. Bu təşəbbüs qardaş dövlətlər tərəfindən dəstəklənib. Hazırda müvafiq sənədlərin konsepsiyasının razılaşdırılması üzrə təşkilati məsələlər aparılır".

    A.Bijanova qeyd edib ki, onun yaradılmasından sonra ilk strateji layihə kimi ümumtürk vahid brendinin qeydiyyatını hazırlamaq rəmzi olardı: "Bu, türk ölkələrinin iqtisadi və mədəni potensialının beynəlxalq arenada irəliləyişinin güclü hərəkətverici qüvvəsi olardı və bizə Çin, Avropa, Hindistan, Afrika bazarlarını açardı".

    O bildirib ki, sabit ticarət-logistika əlaqəsini təmin etmək çox vacibdir: "Bu kontekstdə, əlbəttə ki, bu gün Avrasiya ticarətinin əsas arteriyası olan Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunda böyük potensial var. 5 il ərzində bu marşrut üzrə əmtəə dövriyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə, yəni 6 dəfə artıra bildik. Keçən ilin nəticələrinə görə, bu marşrut üzrə əmtəə dövriyyəsinin həcmi 4,5 milyon ton təşkil edib. Bu il həcm artmağa davam edir. İlin sonuna qədər onu 5 milyona tona çatdırmağı planlaşdırırıq".

    Ayjan Bijanova Azərbaycan Avrasiya Françayzinq Forumu Qazaxıstan
    Казахстан предлагает создать единый общетюркский бренд

    Son xəbərlər

    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    11:26

    Bakıda üç nəfərin üzərinə çinar ağacı aşıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti