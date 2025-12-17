WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb

    Futbol
    • 17 dekabr, 2025
    • 13:58
    Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb

    Azərbaycan Premyer Liqasında iştirak edən klubların 2024-cü ildə əldə etdiyi gəlirlər müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın klubların lisenziyalaşdırılması üzrə hesabatında qeyd olunub.

    2024-cü ildə ən çox gəlir əldə edən klub "Qarabağ"dır. Ağdam təmsilçisi büdcəsinə 34 milyon 753 min 800 manat əlavə edib.

    Ən çox qazanc əldə edən ikinci klub "Neftçi" olub - 28 milyon 617 min 506 manat. "Sabah" 26 milyon 953 min 800 manat gəlirlə üçüncüdür.

    2024-cü ildə digər klubların gəlirləri aşağıdakı kimi olub:

    "Zirə" - 10 milyon 968 min 897 manat

    "Sumqayıt" - 9 milyon 178 min, 60 manat

    "Səbail" - 7 milyon 799 min 500 manat

    "Araz-Naxçıvan" - 6 milyon 208 min 100 manat

    "Turan Tovuz" - 6 milyon 145 min 200 manat

    "Kəpəz" - 3 milyon 711 min 300 manat

    "Şamaxı" - 3 milyon 51 min 300 manat

    Qeyd olunan məbləğlər reklam və sponsorlardan daxilolmalar, UEFA-dan daxilolmalar, Futbolun İnkişafı Fondundan daxilolmalar, Kommersiya və digər əməliyyat gəlirləri, bilet satışından daxilolmalar hesabına formalaşıb.

