Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb
- 17 dekabr, 2025
- 13:58
Azərbaycan Premyer Liqasında iştirak edən klubların 2024-cü ildə əldə etdiyi gəlirlər müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın klubların lisenziyalaşdırılması üzrə hesabatında qeyd olunub.
2024-cü ildə ən çox gəlir əldə edən klub "Qarabağ"dır. Ağdam təmsilçisi büdcəsinə 34 milyon 753 min 800 manat əlavə edib.
Ən çox qazanc əldə edən ikinci klub "Neftçi" olub - 28 milyon 617 min 506 manat. "Sabah" 26 milyon 953 min 800 manat gəlirlə üçüncüdür.
2024-cü ildə digər klubların gəlirləri aşağıdakı kimi olub:
"Zirə" - 10 milyon 968 min 897 manat
"Sumqayıt" - 9 milyon 178 min, 60 manat
"Səbail" - 7 milyon 799 min 500 manat
"Araz-Naxçıvan" - 6 milyon 208 min 100 manat
"Turan Tovuz" - 6 milyon 145 min 200 manat
"Kəpəz" - 3 milyon 711 min 300 manat
"Şamaxı" - 3 milyon 51 min 300 manat
Qeyd olunan məbləğlər reklam və sponsorlardan daxilolmalar, UEFA-dan daxilolmalar, Futbolun İnkişafı Fondundan daxilolmalar, Kommersiya və digər əməliyyat gəlirləri, bilet satışından daxilolmalar hesabına formalaşıb.