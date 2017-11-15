Казахстан может увеличить экспорт зерна через Азербайджан

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Казахстана намерено экспортировать зерно в Азербайджан, Грузию и Турцию через Международный транскаспийский транспортный маршрут.

Как сообщает Report, с этим предложением выступил президент Национальной компании "Казахстанские железные дороги" Канат Алпысбеков на общем собрании Объединения юридических лиц "Международная ассоциация "Международный транскаспийский транспортный маршрут".

По его словам, в следующем году по маршруту может быть перевезено 3 млн тонн грузов: "За 10 месяцев этого года перевезено более 1 млн тонн грузов, хотя планировалось 725 тыс. тонн. К концу года эта цифра может достичь 1,3 млн тонн, а в 2018-м прогнозируется более 3 млн тонн грузов".