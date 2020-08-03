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Report Georgia

Карантин в Баку - метро закрыто, а на остановках ...

Карантин в Баку - метро закрыто, а на остановках ... Такое положение дел не сулит ничего хорошего в период пандемии коронавируса
Инфраструктура
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3 августа 2020 г. 15:14
Карантин в Баку - метро закрыто, а на остановках ...

В настоящее время на остановке перед Центральным банком, что на улице Рашида Бейбутова, не протолкнуться не только в часы пик, но и на протяжении всего дня.

По сообщению сотрудников Report, при проведении съемок к остановке было невозможно подступиться.

Такое положение дел не сулит ничего хорошего в период пандемии коронавируса.

Мы побывали и на остановке, откуда отбывают автобусы около Бакинского железнодорожного вокзала. И здесь ситуация была отнюдь не радужной.

От каждого нынче требуются социальная ответственность и соблюдение правил гигиены, чтобы добраться до дома, не заразившись смертельно опасным вирусом. Пассажирам надлежит носить маски, соблюдать чистоту, а соответствующим структурам – отнестись к своей работе с должной степенью ответственности.

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Версия на азербайджанском языке Metro işləmir, dayanacaqlarda sıxlıq müşahidə olunur

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