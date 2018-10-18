Какова участь пропавших в аэропорту вещей?

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Торопящийся пассажир имеет дурную привычку забывать вещи в аэропорту. Если владелец вещи не забирает ее, какова ее дальнейшая участь? В Турции существует такое правило: если забывший свою вещь пассажир не заберет ее в течение трех месяцев, аэропорт выставляет ее на продажу как б/у (сокр. от бывший в употреблении).

Какова судьба потерянной вещи в Азербайджане?

Пресс-секретарь ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Паша Кесеменский сказал Report, что не полученный пассажирами, в том числе забытый багаж, согласно пункту 15.18.2 "Правил перевозки пассажиров, багажа и груза", передается соответствующим службам ЗАО "Азербайджанские авиалинии" на хранение.

Паша Кесеменский также отметил, что срок хранения багажа 6 месяцев, по истечении срока багаж реализуется в установленном порядке.

Ульвия Камран