Как начало занятий повлияло на рынок аренды жилья в Азербайджане?

Приток студентов из разных регионов в Баку в августе-сентябре в связи с началом учебного года, как правило, способствует оживлению на рынке аренды жилья. Однако в прошлом году из-за пандемии было введено дистанционное обучение, в связи с чем на данном рын

Приток студентов из разных регионов в Баку в августе-сентябре в связи с началом учебного года, как правило, способствует оживлению на рынке аренды жилья. Однако в прошлом году из-за пандемии было введено дистанционное обучение, в связи с чем на данном рынке наблюдался застой. С чем же столкнется рынок в этом году, когда деятельность учебных заведений возобновлена, и студенты вновь возвращаются в столицу?

Эксперт по рынку недвижимости Эльнур Фарзалиев рассказал Report, что студенты столкнулись с проблемами в поиске дешевого жилья:

"Количество сдаваемого в аренду дешевого жилья постепенно сужается. Это связано не с притоком студентов, а со сносом старых пятиэтажек и частных домов. В ближайшие годы им сложно будет найти в центре жилье стоимостью 100-150 манатов, поскольку эти дома сносят, а на их месте возводятся новостройки, где аренда стоит вдвое дороже. Если в старом здании одна комната стоит 300 манатов, то в новом - 500-600 манатов".

Другая проблема, по мнению эксперта, в том, что о начале занятий было объявлено слишком поздно: "Раньше студенты начинали искать жилье уже в августе, вносили аванс и уточняли даты заселения. В этом году была неопределенность с началом занятий. Помимо этого, квартиры ищут не только студенты, но и те, кто приезжает из регионов с тем, чтобы устроиться на работу. Они уже заняли большую часть дешевых квартир. К тому же не все жители Баку имеют собственное жилье, им тоже приходится его арендовать. Сейчас студенты пытаются снимать многокомнатные квартиры стоимостью 400-600 манатов и заселиться группами из 6-8 человек. Но не каждый владелец квартиры соглашается впускать в квартиру одновременно столько человек. На рынке очень мало предложений недорогого жилья. Есть дома в Хырдалане, бакинских поселках, но оттуда неудобно добираться до учебного заведения".

"Обычно с июня по август цены на рынке аренды жилья падают примерно на 10-15% из-за отсутствия спроса, а в августе-сентябре начинают расти. В действительности, особого роста цен нет, есть спрос, но нет предложения. Жилье найти сложно, поэтому единственным решением является возобновление деятельности студенческих общежитий некоторых вузов", - сказал Э. Фарзалиев.