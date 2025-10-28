Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Кабмин расширил автопарк Государственной службы по имуществу

    Инфраструктура
    • 28 октября, 2025
    • 16:22
    Кабмин расширил автопарк Государственной службы по имуществу

    Кабинет министров Азербайджана увеличил лимит служебных легковых автомобилей Государственной службы по вопросам имущества.

    Как сообщает Report, изменения внесены в постановление Кабмина от 18 июля 2011 года "О совершенствовании порядка использования транспортных средств в государственных учреждениях, финансируемых из госбюджета".

    Согласно обновленным нормам, количество служебных автомобилей Госслужбы увеличено с 24 до 42 единиц.

    Рост автопарка связан с необходимостью расширения числа служебных машин в территориальных и местных подразделениях ведомства - их лимит увеличен с 18 до 36 автомобилей.

    Лента новостей