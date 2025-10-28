Кабмин расширил автопарк Государственной службы по имуществу
Кабинет министров Азербайджана увеличил лимит служебных легковых автомобилей Государственной службы по вопросам имущества.
Как сообщает Report, изменения внесены в постановление Кабмина от 18 июля 2011 года "О совершенствовании порядка использования транспортных средств в государственных учреждениях, финансируемых из госбюджета".
Согласно обновленным нормам, количество служебных автомобилей Госслужбы увеличено с 24 до 42 единиц.
Рост автопарка связан с необходимостью расширения числа служебных машин в территориальных и местных подразделениях ведомства - их лимит увеличен с 18 до 36 автомобилей.
