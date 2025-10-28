ƏMDX-nın xidməti minik avtomobillərinin say həddi artırılıb

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 15:30
    Nazirlər Kabineti "Dövlət büdcəsindən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda nəqliyyat vasitələrindən istifadə qaydalarının təkmilləşdirilməsi haqqında" 18 iyul 2011-ci il tarixli qərarında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, qərara əsasən, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin (ƏMDX) xidməti minik avtomobillərinin say həddi 24-dən 42-yə çatdırılıb.

    Artım qurumun ərazi və yerli bölmələr üzrə xidməti minik avtomobillərinin say həddinin 18-dən 36-ya çatdırılması hesabına baş verib.

