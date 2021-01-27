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К заповеднику "Кешикчидаг" строится дорога

К заповеднику "Кешикчидаг" строится дорога Новая автомобильная дорога строится к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" в Агстафинском районе
Инфраструктура
27 января 2021 г. 12:36
К заповеднику Кешикчидаг строится дорога
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Новая автомобильная дорога строится к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" в Агстафинском районе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автодорога берет свое начало с 38-го км автодороги местного значения Агстафа-Пойлу-государственная граница с Грузией. Протяженность составляет 32 км.

Учитывая туристическое значение государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", относящегося примерно к VI веку, новая дорога играет важную роль с точки зрения расширения потенциальных возможностей региона и развития туризма. Реализация проекта также создаст условия для создания новых туристических маршрутов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Keşikçidağ” qoruğuna gedən yeni avtomobil yolunun inşasına start verilib

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