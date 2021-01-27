К заповеднику "Кешикчидаг" строится дорога

Новая автомобильная дорога строится к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" в Агстафинском районе

Новая автомобильная дорога строится к Государственному историко-культурному заповеднику "Кешикчидаг" в Агстафинском районе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Автодорога берет свое начало с 38-го км автодороги местного значения Агстафа-Пойлу-государственная граница с Грузией. Протяженность составляет 32 км.

Учитывая туристическое значение государственного историко-культурного заповедника "Кешикчидаг", относящегося примерно к VI веку, новая дорога играет важную роль с точки зрения расширения потенциальных возможностей региона и развития туризма. Реализация проекта также создаст условия для создания новых туристических маршрутов.