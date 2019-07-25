​Израильская компания будет консультировать Госкомитет Азербайджана

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана и израильская компания Ofek Aerial Photography подписали контракт.
Как сообщает Report, подписи под документом поставили зампред Госкомитета Рустам Шахбазов и исполнительный директор Ofek Aerial Photography Давид Перец.
По условиям контракта, Ofek Aerial Photography будет оказывать консультационные услуги по формированию Национальной системы пространственных данных и интеграции в Информационную систему электронного правительства.
Tural İbadlıАвтор новости