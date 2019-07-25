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Израильская компания будет консультировать Госкомитет Азербайджана

​Израильская компания будет консультировать Госкомитет Азербайджана
© Report/Elchin Murad

Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана и израильская компания Ofek Aerial Photography подписали контракт.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили зампред Госкомитета Рустам Шахбазов и исполнительный директор Ofek Aerial Photography Давид Перец.

По условиям контракта, Ofek Aerial Photography будет оказывать консультационные услуги по формированию Национальной системы пространственных данных и интеграции в Информационную систему электронного правительства.

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