​Израильская компания будет консультировать Госкомитет Азербайджана

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Государственный комитет по вопросам имущества Азербайджана и израильская компания Ofek Aerial Photography подписали контракт.

Как сообщает Report, подписи под документом поставили зампред Госкомитета Рустам Шахбазов и исполнительный директор Ofek Aerial Photography Давид Перец.

По условиям контракта, Ofek Aerial Photography будет оказывать консультационные услуги по формированию Национальной системы пространственных данных и интеграции в Информационную систему электронного правительства.