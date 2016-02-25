Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Избрана компания-подрядчик для строительства железнодорожного моста Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) над рекой Астарачай.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

Он отметил, что составлена смета проекта и в ближайшее время ускорятся работы в этом направлении. Посол добавил, что финансирование проекта будет реализовано между Азербайджаном и Ираном по принципу 50 на 50.

М.Пак Айин сообщил, что с иранской стороны также построен таможенно-пропускной пункт.

Он также сообщил, что на последнем этапе находится строительство железнодорожного участка Казвин-Решт.