 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Избрана компания-подрядчик для строительства железнодорожного моста Астара (Иран) – Астара (Азербайджан)

    Cоставлена смета проекта и в ближайшее время ускорятся работы в этом направлении

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Избрана компания-подрядчик для строительства железнодорожного моста Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) над рекой Астарачай.

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.

    Он отметил, что составлена смета проекта и в ближайшее время ускорятся работы в этом направлении. Посол добавил, что финансирование проекта будет реализовано между Азербайджаном и Ираном по принципу 50 на 50.

    М.Пак Айин сообщил, что с иранской стороны также построен таможенно-пропускной пункт.

    Он также сообщил, что на последнем этапе находится строительство железнодорожного участка Казвин-Решт.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi