Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Избрана компания-подрядчик для строительства железнодорожного моста Астара (Иран) – Астара (Азербайджан) над рекой Астарачай.
Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин.
Он отметил, что составлена смета проекта и в ближайшее время ускорятся работы в этом направлении. Посол добавил, что финансирование проекта будет реализовано между Азербайджаном и Ираном по принципу 50 на 50.
М.Пак Айин сообщил, что с иранской стороны также построен таможенно-пропускной пункт.
Он также сообщил, что на последнем этапе находится строительство железнодорожного участка Казвин-Решт.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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