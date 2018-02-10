Из Уфы в Баку появятся новые прямые авиарейсы

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Из Уфы (Россия) в Баку появятся новые прямые авиарейсы, которые будет выполнять авиакомпания «Саратовские авиалинии».

Как передает Report со ссылкой на UfacityNews.ru, перевозчик накануне открыл продажи билетов на данном направлении.

Рейсы из Уфы в Баку и обратно будут осуществляться по четвергам, начиная с 29 марта на воздушном судне АН-148. Вылет из международного аэропорта Уфы – в 21:55, прибытие в аэропорт имени Гейдара Алиева – в пятницу в 00:15 по местному времени, время в пути – 3 часа 20 минут. Обратные вылеты будут осуществляться в 05:40 с прибытием в Уфу в 10:00.

Отметим, что минимальная цена билета в оба конца составляет примерно 600 манатов (20 516 рублей) по промо-тарифу.