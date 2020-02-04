Из Ростова в Баку открывается прямой авиарейс

Российская авиакомпания «Азимут» открывает рейсы из Ростова в Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, полёты в столицу Урала начнутся с 30 марта и будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Расписание авиарейсов следующее: вылет из Ростова в 7-00, прибытие в Баку в 10-05 (МСК+1). Обратный вылет в 11-05 местного времени, прилёт в Ростов-на-Дону в 12-20.

Минимальная стоимость билетов составляет 2415 рублей или 37,8 доллара(«безбагажный» тариф) из Ростова в Баку и 4140 рублей (64,8 доллара) в обратном направлении.

В настоящее время Ростов-на-Дону не связан с Баку прямым авиасообщения, а по железной дорогие добраться возможно: поезд Ростов — Баку курсирует раз в 4 дня.