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Из России доставлены еще два поезда для Бакметрополитена

Из России доставлены еще два поезда для Бакметрополитена В Баку доставлены два новых поезда, которые ЗАО "Бакинский метрополитен" приобрело у российского предприятия "Метровагонмаш" при АО "Трансмашхолдинг".
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 14:33
Из России доставлены еще два поезда для Бакметрополитена

В Баку доставлены два новых состава, которые ЗАО "Бакинский метрополитен" приобрело у российского предприятия "Метровагонмаш" при АО "Трансмашхолдинг".

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, в настоящее время вагоны находятся в депо: "После тестирования и пусконаладочных работ ожидается запуск составов на линию. Таким образом, количество новых поездов в Бакинском метрополитене достигло 23, а количество вагонов - 115".

Напомним, что согласно заключенному в 2019 году контракту, Бакинский метрополитен в 2020-2022 годах должен закупить у России в общей сложности 12 поездов (60 вагонов).

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