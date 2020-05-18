Первый в Азербайджане железнодорожный музей - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Начиная с 1977 года, 18 мая ежегодно празднуется Международный день музеев. Цель праздника - показать роль и значимость музеев в общественной жизни.

Корреспондент Report посетил музей Азербайджанских железных дорог.

Подобный музей - новшество в Азербайджане. Его экспозиция, без сомнения, придется по душе всем любителям железнодорожного транспорта.

История возникновения музея Азербайджанских железных дорог

26 июля 1926 года в знаменитые нефтеносные поселки - Сабунчи и Сураханы начали курсировать первые электрички. Пассажирская железнодорожная ветвь Баку-Сабунчи была реконструирована по распоряжению президента Ильхама Алиева от 22 января 2018 года. В 2018-2019 годах железная дорога Баку-Сабунчи была полностью реконструирована, а вместе с ней и Сабунчинский железнодорожный вокзал. Отныне в этом историческом здании функционирует Железнодорожный музей.

Что представлено в экспозиции музея?

Музей имеет три выставочных зала. В первом выставочном зале экспонируются архивные фото-и видеоматериалы, а также всевозможные модели железных дорог и поездов, отражающие историю возникновения железной дороги в XIX веке. Во втором зале представлены экспонаты, позволяющие отследить процесс развития железных дорог в ХХ веке. В третьем зале демонстрируются модели железнодорожных поездов и образы пассажиров разных эпох.

Музей позволяет ознакомиться с любопытными фактами и информацией о значимости железной дороги в Первой и Второй мировых войнах. В зале, организованном прямо на перроне, проход к поезду остеклен. За стеклом виднеется восстановленная модель исторической железнодорожной ветви. В зале экспонируются два макета железнодорожного транспорта, есть и два кинозала. Один из них предназначен для показа художественных, а другой - документальных фильмов. В кинозале на первом этаже демонстрируются документальные фильмы, исторические хроники, биографические кадры из жизни инженеров и всех причастных к развитию железных дорог. В кинозале на втором этаже демонстрируются художественные фильмы, позволяющие в полной мере ощутить эстетику железнодорожного транспорта.

В музее функционирует магазин по продаже сувениров. В экспозиции музея - фотографии и письменные материалы, отражающие важные этапы истории железной дороги. В музее можно ознакомиться с любопытными сведениями о роли и значимости железной дороги в Первой и Второй мировых войнах.

Историческая карта Закавказской железной дороги - один из редчайших экспонатов музея. А в главном зале музея представлена униформа, которую носили железнодорожники с 1885 по 1964 год.