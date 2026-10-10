Иван Беднарик: Чехия готова обсуждать с Азербайджаном сквозные тарифы и мультимодальные перевозки - ИНТЕРВЬЮ

Чехия и Азербайджан последовательно расширяют горизонты двустороннего партнерства, выстраивая прочные мосты сотрудничества между Центральной Европой и Кавказским регионом. На фоне растущей значимости Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор) в качестве ключевой артерии, связывающей Европу и Азию, особую актуальность приобретает практическая реализация договоренностей в сфере инновационной логистики, устойчивой городской мобильности и цифровизации транспортных систем. Богатый опыт Чехии в области интегрированных транспортных решений, развития железнодорожной инфраструктуры и внедрения экологичных технологий открывает новые возможности для модернизации транспортного сектора Азербайджана и укрепления евроазиатских транзитных связей.

О том, как планируется развивать сотрудничество в рамках Среднего коридора, какие перспективы открывает создание совместного логистического оператора с участием ČD Cargo, а также как чешские технологии "умного транспорта" и зеленой энергетики будут внедряться в городах и на железных дорогах Азербайджана, в преддверии своего визита в Азербайджан в эксклюзивном интервью Report рассказал министр транспорта Чешской Республики Иван Беднарик (Ivan Bednárik).

Предлагаем интервью вниманию читателей:

- Господин министр, как вы в целом оцениваете текущее состояние и перспективы транспортного сотрудничества между Чехией и Азербайджаном?

- Азербайджан является для Чехии важным партнером в регионе. Это было подтверждено и во время моей встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым на Международном транспортном форуме в Лейпциге. Именно там мы подписали Меморандум о сотрудничестве, охватывающий транспорт, современную мобильность и стратегическую взаимосвязь между Европой и Азией.

Транспорт является одним из ключевых направлений нашего двустороннего сотрудничества, особенно с учетом растущего значения Транскаспийского международного транспортного маршрута, который становится одним из важных грузовых коридоров между Европой и Азией.

Поэтому мы стремимся укреплять логистические связи и создавать новые возможности для чешского бизнеса. Помимо железнодорожного транспорта и городской мобильности, мы также заинтересованы в расширении сотрудничества в сфере авиации и инновационных транспортных технологий.

- Недавно азербайджанская делегация посетила Прагу, чтобы изучить опыт ROPID и Operator ICT в сфере организации городской мобильности. Какие чешские решения, на ваш взгляд, могут быть наиболее востребованы в Баку и других городах Азербайджана?

- Я очень рад интересу азербайджанской делегации к чешскому опыту в области интегрированного общественного транспорта, цифровых пассажирских сервисов и современных инструментов управления городской мобильностью.

Чехия может предложить широкий спектр решений - от интеграции различных видов транспорта и систем электронной оплаты проезда до современных билетных решений и использования данных для транспортного планирования и управления.

Именно эти направления охватывает Меморандум о сотрудничестве, который я подписал с моим азербайджанским коллегой, министром Рашадом Набиевым.

Чешская транспортная отрасль также предлагает современные, устойчивые и комплексные решения для городской и пригородной мобильности, как в железнодорожном транспорте, так и в автобусных перевозках. Благодаря B2B-сотрудничеству чешские компании готовы делиться опытом и ноу-хау в развитии комплексных городских транспортных экосистем, а также во внедрении современных транспортных средств, технологий и систем.

Именно поэтому я приеду в Баку вместе с деловой делегацией. 12 и 13 октября мы проведем бизнес-форум, который объединит чешские и азербайджанские компании. Уверен, что эта инициатива придаст дополнительный импульс сотрудничеству наших стран в сфере современной городской мобильности.

- Чешская модель интеграции метро, трамваев и железнодорожного транспорта считается одной из наиболее развитых в Европе. Готова ли Чехия поделиться с Азербайджаном не только технологиями, но и методологическим опытом, например, в создании единой тарифной системы, диспетчеризации и мониторинга?

- Чехия готова поделиться с Азербайджаном не только опытом применения современных транспортных технологий, но и ноу-хау, накопленным в процессе эксплуатации интегрированных систем общественного транспорта.

Сотрудничество может охватывать такие направления, как интегрированные билетные и тарифные системы, управление дорожным движением и диспетчеризация, информирование пассажиров в режиме реального времени, а также инструменты транспортного мониторинга, повышающие безопасность, надежность и эффективность перевозок.

Через Czech Smart Mobility Ecosystem чешские компании, научно-исследовательские организации и технические университеты могут предоставить экспертную поддержку с учетом конкретных потребностей и местных условий Азербайджана.

Предстоящая миссия также может помочь объединить профильных партнеров и совместно с азербайджанскими государственными учреждениями и транспортными операторами определить конкретные направления и пилотные проекты для дальнейшего сотрудничества.

- Чехия поддерживает развитие Среднего коридора. Как вы оцениваете перспективы создания единого цифрового транспортно-логистического пространства, которое связало бы европейские хабы, включая Гамбург, с Бакинским международным морским портом?

- Мы давно поддерживаем развитие транспортных связей между портами Западной Европы, включая Гамбург, и Азербайджаном. Однако для дальнейшего роста грузопотоков важно прежде всего эффективно использовать существующую инфраструктуру и последовательно повышать ее пропускную способность.

Речь идет об устранении узких мест, оптимизации процедур, обеспечении достаточной мощности контейнерных и мультимодальных терминалов, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов.

Чехия также активно выступает за повышение конкурентоспособности железнодорожных грузовых перевозок в рамках Европейского союза. Создание единой цифровой и интероперабельной транспортно-логистической среды на международных коридорах - сложная и долгосрочная задача.

Тем не менее, я считаю крайне важным, чтобы Чехия и Азербайджан продолжали тесно сотрудничать, обмениваться опытом и совершенствовать координацию в этой сфере. Это позволит создать более эффективные и надежные транспортные связи между Европой и Азией.

- Азербайджан активно развивает возобновляемую энергетику и рассматривает возможности экспорта электроэнергии в Европу. Какой потенциал вы видите для сотрудничества с Чехией в электрификации железных дорог, водородном транспорте и других экологичных транспортных технологиях?

- Здесь действительно открываются широкие возможности для сотрудничества в сфере зеленой энергетики и устойчивого транспорта. В последние годы Азербайджан активно инвестирует как в энергетический сектор, так и в транспортную инфраструктуру, тогда как Чехия обладает многолетним опытом и сильной экспертизой в железнодорожной отрасли.

Чешские компании имеют значительный опыт в электрификации железных дорог, производстве подвижного состава, системах управления движением и других передовых технологиях для железнодорожного транспорта. Именно в этих направлениях мы видим хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества.

Отдельно стоит отметить технологии с нулевым уровнем выбросов, включая транспорт на водородных топливных элементах, а также решения для устойчивой городской мобильности - современные поезда, системы метро и электробусы. Эти технологии быстро развиваются в Европе и в перспективе могут дополнять электрифицированные железные дороги там, где их полная электрификация экономически или технически нецелесообразна.

Уверен, что сотрудничество чешских и азербайджанских компаний в этих сферах может способствовать модернизации транспортных систем и одновременно поддержать климатические цели обеих стран.

- Чешские железнодорожные операторы, в том числе ČD Cargo, активно работают на международных маршрутах. Обсуждается ли возможность создания совместного логистического оператора с Азербайджаном для формирования сквозных тарифов и упрощения транзитных процедур по маршруту Китай-Европа?

- Мы видим хорошие перспективы для более тесного сотрудничества с Азербайджаном в сфере железнодорожных грузоперевозок и логистики, особенно в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Эти направления отражены в меморандуме о сотрудничестве, подписанном министерствами транспорта Чехии и Азербайджана. Я также рассчитываю обсудить их во время предстоящей торговой миссии в Азербайджан 11–13 октября.

Чешские железнодорожные операторы, включая ČD Cargo, а также отраслевые и логистические ассоциации обладают большим опытом международных грузоперевозок и могут внести вклад в развитие комплексных логистических услуг. ČD Cargo работает не только в Чехии, но и в Словакии, Венгрии, Польше, Австрии и Германии.

Мы открыты к обсуждению с азербайджанскими партнерами возможности создания совместного логистического оператора, который мог бы предлагать конкурентоспособные сквозные тарифы по принципу "от двери до двери", координировать мультимодальные перевозки и способствовать упрощению транзитных процедур.

Генеральный директор ČD Cargo присоединится ко мне во время визита в Баку. Уверен, что это станет хорошей возможностью для предметного обсуждения дальнейших проектов. Чешско-азербайджанский бизнес-форум, который пройдет 12 октября в Баку, также может стать площадкой для первых B2B-переговоров.

При этом подобная инициатива должна основываться на реальном коммерческом интересе компаний и тесной координации между железнодорожными операторами, терминалами, таможенными органами и логистическими провайдерами.

Со своей стороны министерство транспорта готово содействовать установлению контактов между потенциальными партнерами и поддерживать практические решения, которые будут выгодны всем участникам.

- Какие вопросы и проекты вы планируете обсудить с азербайджанскими партнерами в ходе предстоящего визита в Баку на следующей неделе?

- Я посещу Баку в сопровождении деловой и научной делегации. Уверен, что предстоящие встречи и переговоры позволят нам не только закрепить достигнутые договоренности, но и определить новые направления практического сотрудничества между Чехией и Азербайджаном.