Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

Итальянская компания ArtCloud Network International s.c.r.l займется проектированием Музея Победы в Шуше.

Как сообщает Report, компания подготовит проектно-сметную документацию и концепцию содержания музея. Подрядчик был выбран на конкурсной основе, стоимость работ составит 1 млн манатов.

Заказчиком выступает ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры.