Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше
Инфраструктура
- 17 сентября, 2025
- 10:17
Итальянская компания ArtCloud Network International s.c.r.l займется проектированием Музея Победы в Шуше.
Как сообщает Report, компания подготовит проектно-сметную документацию и концепцию содержания музея. Подрядчик был выбран на конкурсной основе, стоимость работ составит 1 млн манатов.
Заказчиком выступает ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры.
