Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Инфраструктура
    • 17 сентября, 2025
    • 10:17
    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Итальянская компания ArtCloud Network International s.c.r.l займется проектированием Музея Победы в Шуше.

    Как сообщает Report, компания подготовит проектно-сметную документацию и концепцию содержания музея. Подрядчик был выбран на конкурсной основе, стоимость работ составит 1 млн манатов.

    Заказчиком выступает ООО "Научно-исследовательский проектный институт Azərbərpa" при Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Министерства культуры.

    Шуша Музей победы проектирование подрядчик
    Şuşa Zəfər Muzeyini İtaliya şirkəti layihələndirəcək

    Последние новости

    10:24

    Токаев: Нынешняя ситуация в мире говорит о кризисе цивилизации

    Религия
    10:20

    Стратегические валютные резервы Азербайджана приблизились к $78 млрд

    Финансы
    10:17

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

    Инфраструктура
    10:15

    Токаев обеспокоен риском ядерного конфликта в мире

    Другие страны
    10:10

    В жилом доме в Ангарске взорвался баллон с монтажной пеной, есть пострадавший

    В регионе
    10:00

    Азербайджанская нефть подорожала на 1,8%

    Энергетика
    09:49

    Зампосла Израиля поздравил "Карабах" с победой над "Бенфикой"

    Футбол
    09:48

    Число эвакуировавшихся из Газы достигло 400 тысяч

    Другие страны
    09:46

    По факту гибели супружеской пары в Сумгайыте возбуждено уголовное дело

    Происшествия
    Лента новостей