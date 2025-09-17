İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Şuşa Zəfər Muzeyini İtaliya şirkəti layihələndirəcək

    Şuşada Zəfər Muzeyinin layihələndirilməsinə (tikinti üzrə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasına) və məzmununun hazırlanmasına başlanılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin nəzdindəki "Azərbərpa Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu" MMC birbaşa satınalma həyata keçirib. 

    Layihələndirmə işlərini İtaliyanın "ArtCloud Network International s.c.r.l" şirkəti həyata keçirəcək. İşlər 1 milyon manata başa gələcək.

    Итальянская компания займется проектированием Музея Победы в Шуше

