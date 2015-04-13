​Исполнительной власти Астаринского района выделено 5,5 млн. манатов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Астаринского района.

Как отмечает Report, в распоряжении отмечается, что в последние годы в социально-экономической жизни Астаринского района произошли коренные перемены, были осуществлены важные меры в области решения беспокоящих население проблем и выполнения инфраструктурных проектов, построены электростанция модульного типа и Астаринская газокомпрессорная станция, Олимпийский спортивный комплекс, Дом молодежи, Центр бокса, комплекс приморского парка-бульвара, два 48-квартирных жилых здания для инвалидов и семей шехидов, капитально отремонтированы районная центральная больница на 90 коек, Дом культуры, сданы в эксплуатацию объекты образования и другие объекты социальной направленности, проведены широкомасштабное благоустройство и созидательная работа, реконструированы проселочные автомобильные дороги общей протяженностью 67 километров, соединяющие 83 населенных пункта с населением восемьдесят четыре тысячи человек.



Для ускорения социально-экономического развития города Астара, в том числе капитального ремонта здания полной средней школы номер 2 и реконструкции проселочных автомобильных дорог Тахтанекерен-Мики, Тахтанекерен-Торади глава государства постановил:

В целях капитального ремонта здания полной средней школы номер 2 на 860 ученических мест и реконструкции проселочных автомобильных дорог Тахтанекерен-Мики, Тахтанекерен-Торади, соединяющих 38 населенных пунктов с населением двенадцать тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2015 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделить Исполнительной власти Астаринского района 5,5 миллиона (пять миллионов пятьсот тысяч) манатов, в том числе на капитальный ремонт здания полной средней школы номер 2 – 2,5 миллиона (два миллиона пятьсот тысяч), на реконструкцию проселочных автомобильных дорог – первоначально 3,0 (три) миллиона манатов.



Министерству финансов поручено обеспечить финансирование средств в сумме, указанной в распоряжении.

