    Исмаил Керимов: Строительство новых резервуаров в Кулеви завершится через полтора года

    Строительство четырех новых резервуаров на терминале в Кулеви по 20 тысяч кубометров каждый (всего 80 тысяч кубометров) завершится через полтора года.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Black Sea Terminal (нефтяной терминал SOCAR в Грузии) Исмаил Керимов в ходе II Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    "Инвестиции составили около 25 млн долларов, и это полностью собственные средства SOCAR Kulevi Terminal без привлечения сторонних инвесторов.

    Мобилизация работ уже началась, срок реализации - около 14 месяцев (плюс-минус пара месяцев на формальности). Таким образом, через полтора года мы получим дополнительные 80 тысяч кубметров емкости", - подчеркнул И. Керимов.

    Он напомнил, что текущая мощность хранения у терминала составляет 407 тысяч кубометров.

    "Это общая емкость различных типов резервуаров на территории терминала. У нас есть три морских объекта инфраструктуры (причала): два из них полностью функционируют, а на третьем мы завершаем ремонтные и строительные работы, которые планируем закончить до конца года" , - заявил гендиректор терминала.

    По его словам, у компании также есть планы по расширению мощностей существующих причалов и увеличению резервуарного парка.

    "Благодаря дноуглубительным работам и изменениям в акватории порта, мы теперь можем принимать различные типы судов, включая Aframax и Suezmax, а также любые суда дедвейтом до и более 150 тысяч тонн.

    При этом мы можем швартовать два разных типа судов одновременно. Например, недавно мы успешно провели испытание: на первом причале стояло судно дедвейтом 70 тысяч тонн, а на втором одновременно - 40 тысяч тонн. Это было достигнуто совместно с администрацией порта и морским агентством", - добавил И. Керимов.

    II Нефтяной торгово-транспортный форум нефтяной терминал в Кулеви Исмаил Керимов
    İsmayıl Kərimov: "Kulevidə yeni rezervuarların tikintisi 1,5 ildən sonra başa çatacaq"
    Ismayil Karimov: Construction of new reservoirs in Kulevi to finish in 18 months

