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Иран заинтересован в развитии транспортного коридора "Восток-Запад" через Азербайджан

Иран заинтересован в развитии транспортного коридора "Восток-Запад" через Азербайджан Иран проявляет большой интерес к развитию транспортно-логистического коридора "Восток-Запад", проходящего через территорию Азербайджана
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 15:57
Иран заинтересован в развитии транспортного коридора Восток-Запад через Азербайджан

Иран проявляет большой интерес к развитию транспортно-логистического коридора "Восток-Запад", проходящего через территорию Азербайджана

Как передает Report., об этом заявил бывший посол Ирана в Румынии, эксперт при посольстве Ирана в Азербайджане Хамидреза Аршади на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе"

По его словам, особое внимание уделяется строительству железной дороги и автодороги Агбенд–Келале, которые станут частью важной линии транспортной связи между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

"В рамках этого проекта реализуются ключевые инфраструктурные объекты - в частности, строительство новых мостов Сияхруд-Ордубад, а также развитие необходимой пограничной и таможенной инфраструктуры. Иран ожидает, что завершение этих коммуникаций создаст значительный потенциал для расширения региональной логистики и транзитных связей", - отметил Х.Аршади.

Он подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию автодорог Агбенд-Джабраил-Агдам-Евлах-Грузия и Агбенд-Лачин-Кельбаджар-Гянджа-Грузия откроются новые транспортные возможности: "Эти маршруты обеспечат Ирану наиболее удобный и экономически эффективный выход к Черному морю".

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Версия на английском языке Iran interested in developing East-West transport corridor through Azerbaijan

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