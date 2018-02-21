Иран, Азербайджан, Грузия, Польша и Украина подпишут соглашение в сфере транспортного сотрудничества

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ После развития соответствующей портовой инфраструктуры в Иране ожидается подписание пятистороннего соглашения в сфере транспортного сотрудничества - с Азербайджаном, Грузией, Украиной и Польшей.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Украине Мохаммад Бехешти-Монфареди во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, завершается подготовка визитов в Иран министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика и министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

"В повестке дня - организация визита министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в будущем с целью окончательной проработки вопроса поставок нефти и газа из Ирана в Украину", - сказал иранский дипломат.

По его словам, Иран ожидает от украинской власти конкретных предложений, в частности по объемам нефти и газа, которые Украина хочет закупить. "Пока реализация этого вопроса была приостановлена из-за длительных новогодних праздников в Украине. Все же мы ожидаем заказ со стороны официальных органов Украины по поставкам нефти и газа из Ирана в Украину. Мы готовы поставлять в любом количестве ", - заявил Бехешти-Монфареди.

В повестке дня также подготовка визита генерального прокурора Юрия Луценко в Иран, который должен состояться в течение следующих нескольких месяцев по приглашению иранской стороны.

Он также сообщил, что весной 2018 года состоится визит главы иранского парламента Али Лариджани в Украину. Также принимают меры по организации визита министра иностранных дел Ирана Мухаммада Джавада Зарифа в Украине. А в конце весны ожидается очередное заседание межправительственной украинско-иранской совместной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству.