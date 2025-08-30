Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия
Инфраструктура
- 30 августа, 2025
- 12:03
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил открытый тендер на приобретение жилых площадей для последующей их сдачи по механизму аренды с правом выкупа.
Как сообщает Report, победителем стало ООО "Mirvari City".
С ней подписан контракт на сумму 213,5 млн манатов.
Приобретенные квартиры расположены в Сумгайыте, на побережье Каспийского моря, и будут включены в фонд арендного жилья.
Последние новости
12:39
Фото
Бакинский центр мультикультурализма и комитет ОАЭ подписали меморандум о сотрудничествеВнешняя политика
12:34
Франция призывает США разрешить Махмуду Аббасу посетить Генассамблею ООНДругие страны
12:28
В Шувеляне открылись новые общественные пляжиТуризм
12:26
В Лянкяране вынесен приговор по делу об убийстве 23-летней давностиПроисшествия
12:17
Фото
Первый пассажирский поезд Баку-Агдам прибыл в пункт назначения - ОБНОВЛЕНОИнфраструктура
12:13
Билеты на поезд Баку-Агдам распроданы за три дняИнфраструктура
12:04
В аэропорту Сочи задерживается более 40 рейсовДругие страны
12:03
Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье КаспияИнфраструктура
11:28