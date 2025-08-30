Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил открытый тендер на приобретение жилых площадей для последующей их сдачи по механизму аренды с правом выкупа.

Как сообщает Report, победителем стало ООО "Mirvari City".

С ней подписан контракт на сумму 213,5 млн манатов.

Приобретенные квартиры расположены в Сумгайыте, на побережье Каспийского моря, и будут включены в фонд арендного жилья.