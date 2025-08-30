    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 12:03
    Ипотечный фонд приобрел квартиры для сдачи в аренду на побережье Каспия

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд завершил открытый тендер на приобретение жилых площадей для последующей их сдачи по механизму аренды с правом выкупа.

    Как сообщает Report, победителем стало ООО "Mirvari City".

    С ней подписан контракт на сумму 213,5 млн манатов.

    Приобретенные квартиры расположены в Сумгайыте, на побережье Каспийского моря, и будут включены в фонд арендного жилья.

