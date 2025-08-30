    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Sumqayıtda dəniz kənarında yerləşən evlər kirayə mənzil fonduna daxil edilib

    İnfrastruktur
    • 30 avqust, 2025
    • 11:30
    Sumqayıtda dəniz kənarında yerləşən evlər kirayə mənzil fonduna daxil edilib

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu satmaq öhdəliyi ilə kirayə mənzil mexanizmi üzrə yaşayış sahələrinin alınması ilə bağlı elan etdiyi açıq tenderə yekun vurub. 

    "Report" xəbər verir ki, tenderin qalibi "Mirvari City" MMC-dir. 

    Qalib şirkətə 213,5 milyon manat ödəniləcək. 

    Əldə olunmuş yaşayış sahələri Sumqayıt şəhərində - dəniz kənarında yerləşir. 

