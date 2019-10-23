​Инвестиции в основной капитал Нахчывана возросли на 1,4%

В январе-сентябре этого года в Нахчыванской АР из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 790 млн 838,9 тыс. манатов.

Как передает Report со ссылкой на Госкомстат Нахчыванской АР, это на 1,4% больше прошлогоднего показателя.

На строительно-монтажные работы израсходовано 750 млн 164,7 тыс. манатов (+3,1%) или 94,9% средств.

В указанном периоде в автономной республике было построено, реконструировано или капитально отремонтировано 136 объектов различного назначения, ведется строительство, реконструкция и ремонт 194 объектов.