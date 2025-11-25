Интервал на фиолетовой линии Бакинского метро впервые сокращен до 5 минут
Инфраструктура
- 25 ноября, 2025
- 17:15
Бакинский метрополитен впервые сократил интервал движения поездов на фиолетовой линии до 5 минут.
Как сообщили Report в Бакметрополитене, решение принято с целью повысить качество обслуживания и удовлетворить растущий спрос пассажиров.
В метро отметили, что за счет внедрения цифровых решений, технической регулировки и оптимизации удалось увеличить интенсивность движения поездов, а на линию был выпущен дополнительный состав.
В результате на участке "Автовокзал"–"Ходжасан" интервал сокращен с 16 до 10 минут, а на участке "Автовокзал"–"8 Ноября" - с 8 до 5 минут.
