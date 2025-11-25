Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Интервал на фиолетовой линии Бакинского метро впервые сокращен до 5 минут

    Инфраструктура
    • 25 ноября, 2025
    • 17:15
    Бакинский метрополитен впервые сократил интервал движения поездов на фиолетовой линии до 5 минут.

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, решение принято с целью повысить качество обслуживания и удовлетворить растущий спрос пассажиров.

    В метро отметили, что за счет внедрения цифровых решений, технической регулировки и оптимизации удалось увеличить интенсивность движения поездов, а на линию был выпущен дополнительный состав.

    В результате на участке "Автовокзал"–"Ходжасан" интервал сокращен с 16 до 10 минут, а на участке "Автовокзал"–"8 Ноября" - с 8 до 5 минут.

    Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

