İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:46
    Bakı metrosunun Bənövşəyi xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    "Bakı Metropoliteni" QSC sərnişin tələbatının qarşılanması və məmnunluğunun artırılması məqsədilə "Bənövşəyi" xətdə qatarların hərəkət intervalını ilk dəfə 5 dəqiqəyədək azaldıb.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, rəqəmsal həllərin tətbiqi, texniki tənzimləmə və optimallaşdırma işləri nəticəsində hərəkət intensivliyi artırılıb, xəttə əlavə bir qatar buraxılıb. Nəticədə "Avtovağzal–Xocəsən" sahəsində interval 16 dəqiqədən 10 dəqiqəyə, "Avtovağzal–8 Noyabr" sahəsində isə 8 dəqiqədən 5 dəqiqəyə endirilib.

    Bu addım sərnişin axınının daha çevik idarə olunmasına, eyni zamanda ümumi xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hesablanıb.

    Bakı metropolitenində sərnişin rahatlığının təmin olunması istiqamətində texniki və təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi bundan sonra da davam etdiriləcək.

    Son xəbərlər

    16:55

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    Futbol
    16:53

    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:48

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:46

    Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:37
    Foto

    Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:37

    Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar və kazino oyunları təşkil edən daha iki dəstəni ifşa edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti