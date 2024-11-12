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Интермодальный грузовой терминал в бакинском порту будет достроен в следующем году

Интермодальный грузовой терминал в бакинском порту будет достроен в следующем году Строительство нового интермодального грузового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта планируется завершить в следующем году.
Инфраструктура
12 ноября 2024 г. 09:30
Интермодальный грузовой терминал в бакинском порту будет достроен в следующем году

Строительство нового интермодального грузового терминала на территории Бакинского международного морского торгового порта планируется завершить в следующем году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления казахстанского холдинга "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.

По его словам, через терминал будут проходить контейнеры и грузы из Китая в Европу и другие страны, что увеличит грузопоток по Среднему коридору. "На начальном этапе ежегодно будут перевозиться 330-350 тыс. контейнеров в эквиваленте TEU", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında İntermodal Yük Terminalının tikintisi yaxın bir ildə tamamlanacaq

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