Интеграция Европы и Азии может произойти посредством Азербайджана - ВИДЕО

"В Азербайджане, как и во всем мире, люди в условиях пандемии коронавируса (COVID-19) оказались перед лицом новых вызовов. Одним из таких вызовов стало обеспечение безопасной транспортировки грузов. Поэтому в период пандемии предпочтение отдается железнодорожным грузоперевозкам".

Об этом, комментируя Report перспективы железнодорожных грузоперевозок в Азербайджане в условиях пандемии, заявил эксперт-экономист Эльшад Мамедов.

"Железная дорога будет развиваться за счет грузоперевозок"

По словам Э.Мамедова, в последние годы Азербайджан развивает транспортную, в том числе железнодорожную инфраструктуру, что служит формированию устойчивой и конкурентоспособной экономики: "Инвестиции в транспортную инфраструктуру обеспечивают устойчивое и конкурентоспособное развитие нашей экономики. Речь идет не только о грузоперевозках из других стран, но и о транспортировке местной продукции на зарубежные рынки".

Эльшад Мамедов

В целом же, по мнению эксперта, развитию железной дороги будут способствовать именно грузоперевозки: "Безопасные и скорые грузоперевозки могут обеспечить нашей стране конкурентное преимущество. В странах Азии формируется новый технологический подход. Взаимная интеграция развитых европейских и развивающихся, желающих вывести продукцию на внешний рынок азиатских стран, может произойти именно благодаря Азербайджану. Поэтому нашей стране крайне необходимы развитие железнодорожного транспорта и интенсификация логистических операций".

Напомним, что в январе-мае 2020 года железнодорожным транспортом было перевезено 8 миллионов тонн грузов.