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Индия потратит 12 млрд долларов на аэропорты для создания транспортного узла

Индия потратит 12 млрд долларов на аэропорты для создания транспортного узла Индия потратит около 980 млрд рупий (12 млрд долларов) в течение следующих двух лет на аэропорты.
Инфраструктура
20 марта 2023 г. 09:54
Индия потратит 12 млрд долларов на аэропорты для создания транспортного узла

Индия потратит около 980 млрд рупий (12 млрд долларов) в течение следующих двух лет на аэропорты.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, премьер-министр страны Нарендра Моди намерен превратить ее в транспортный узел мирового класса.

Власти планируют увеличить количество аэропортов со 148 до 220 к 2025 году. Для этой цели, по данным агентства, частные строители вложат около 9 млрд долларов, а остальное привлечет государственное управление аэропортов Индии.

Средства будут направлены на новые проекты, новые терминалы и реконструкцию существующих объектов, включая бывшие военные аэродромы, оставшиеся с колониальных времен.

Несмотря на то что авиапарк страны с населением 1,42 млрд человек насчитывает лишь около 700 самолетов, в аэропортах крупных городов, таких как Дели и Мумбаи, заканчиваются места для их парковки.

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