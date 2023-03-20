Индия потратит 12 млрд долларов на аэропорты для создания транспортного узла

Индия потратит около 980 млрд рупий (12 млрд долларов) в течение следующих двух лет на аэропорты.

Индия потратит около 980 млрд рупий (12 млрд долларов) в течение следующих двух лет на аэропорты.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, премьер-министр страны Нарендра Моди намерен превратить ее в транспортный узел мирового класса.

Власти планируют увеличить количество аэропортов со 148 до 220 к 2025 году. Для этой цели, по данным агентства, частные строители вложат около 9 млрд долларов, а остальное привлечет государственное управление аэропортов Индии.

Средства будут направлены на новые проекты, новые терминалы и реконструкцию существующих объектов, включая бывшие военные аэродромы, оставшиеся с колониальных времен.

Несмотря на то что авиапарк страны с населением 1,42 млрд человек насчитывает лишь около 700 самолетов, в аэропортах крупных городов, таких как Дели и Мумбаи, заканчиваются места для их парковки.