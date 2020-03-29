​Ильхам Алиев: Рост в ненефтяном секторе один из самых высоких в мире

"Конечно, коронавирус является большим ударом и по экономике страны. В январе-феврале наша экономика развивалась очень высокими темпами. Достаточно сказать, что экономический рост в ненефтяном секторе составляет 6,7 процента. Это – один из самых высоких показателей в мировом масштабе. А промышленное производство в ненефтяном секторе увеличилось на 21,7 процента. Считаю, что это - рекордный показатель. Инфляция составляет 2,8 процента, а доходы населения увеличились на 9 процентов".

Как передает Report, об этом 28 марта заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.

"То есть, этот рост значительно превышает инфляцию. Существенно увеличилась и средняя заработная плата. Число приезжающих в Азербайджан туристов выросло в январе-феврале на 18 процентов. Следует также учитывать, что в последние 5 лет число туристов последовательно возрастало. То есть, сегодня для всего этого словно наступила пауза. Конечно, в нынешних условиях все страны сталкиваются с большими экономическими трудностями. Главы государств, правительств развитых стран уже открыто заявляют, что это заболевание приведет к очень серьезному кризису. В то же время ведущие международные финансовые структуры также в открытую заявляют, что эта болезнь, уже вызванные ею и возможные последствия будут тяжелее, чем кризис 2008-2009 годов. По мировой экономике нанесен большой удар. Вдобавок цены на нефть упали более чем вдвое и находятся на уровне 24 долларов. Конечно, это приведет к большим потерям для нас. Однако считаю, что работа, проделанная на основе заранее принятых нами решений, позволит нам с честью выйти и из этого испытания.

Но все должны понимать, что мир вступил в новый период. Сколько это будет продолжаться, никто не знает. Никто не знает, сколько будет продолжаться болезнь. Считаю, что все прогнозы носят условный характер. В какой форме будут проявляться последствия этого заболевания? Мы и этого не знаем, так как пока находимся на начальной стадии заболевания и должны максимально предохранять себя", - сказал Президент.