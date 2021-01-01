Ильхам Алиев: Чтобы накопить силы, должна проводиться правильная политика

"Экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая, независимая политика. Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа. Сегодня в мире, на мировой карте не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан одна из них, и Отечественная война это еще раз продемонстрировала".
Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли добиться своего. Мы изгнали врага с наших земель, решили этот вопрос военным путем, а затем еще больше укрепили свою Победу политическими путями.
Чтобы накопить силы, конечно же, должна проводиться правильная политика. На протяжении последних 17 лет главными задачами в моей деятельности были усиление нашей страны, укрепление наших позиций на международной арене, развитие процессов внутри страны в позитивном русле. Никакое давление, никакая угроза не смогли заставить меня свернуть с этого пути. Потому что у меня была одна цель – построить сильный Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!", - заявил Президент.