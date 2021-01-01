Ильхам Алиев: Чтобы накопить силы, должна проводиться правильная политика

Экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая, независимая политика. Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа

"Экономическая независимость укрепила нашу политическую независимость, стала вестись более смелая, независимая политика. Политика, которая служит исключительно интересам азербайджанского народа. Сегодня в мире, на мировой карте не так много стран, которые проводят в подлинном смысле слова независимую политику. Азербайджан одна из них, и Отечественная война это еще раз продемонстрировала".

Как передает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Несмотря на все вызовы, давление, мы смогли добиться своего. Мы изгнали врага с наших земель, решили этот вопрос военным путем, а затем еще больше укрепили свою Победу политическими путями.

Чтобы накопить силы, конечно же, должна проводиться правильная политика. На протяжении последних 17 лет главными задачами в моей деятельности были усиление нашей страны, укрепление наших позиций на международной арене, развитие процессов внутри страны в позитивном русле. Никакое давление, никакая угроза не смогли заставить меня свернуть с этого пути. Потому что у меня была одна цель – построить сильный Азербайджан, освободить наши земли от оккупации!", - заявил Президент.